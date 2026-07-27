Trabzonspor, Belçikalı forvet René Mitongo'yla anlaştı
Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liège'te forma giyen 18 yaşındaki genç forvet René Mitongo'yla anlaşma sağladı.
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 21:57 Güncelleme:
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında forvet hattına takviye yapmak için harekete geçen Trabzonspor, Belçika temsilcisi Standard Liège'te oynayan 18 yaşındaki René Mitongo'yla anlaşmaya vardı.
Standart Liège'in altyapısında yetişen genç forvet, daha önce sırasıyla KCS Machelen, KV Mechelen, KSK Heist, Lierse SK, Waasland-Beveren ve KAA Gent gibi Belçika'nın köklü kulüplerinin altyapısında da forma giydi.
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