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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Belçikalı forvet René Mitongo'yla anlaştı

        Trabzonspor, Belçikalı forvet René Mitongo'yla anlaştı

        Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liège'te forma giyen 18 yaşındaki genç forvet René Mitongo'yla anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 21:57 Güncelleme:
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        Trabzonspor, René Mitongo'yla anlaştı!

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında forvet hattına takviye yapmak için harekete geçen Trabzonspor, Belçika temsilcisi Standard Liège'te oynayan 18 yaşındaki René Mitongo'yla anlaşmaya vardı.

        Standart Liège'in altyapısında yetişen genç forvet, daha önce sırasıyla KCS Machelen, KV Mechelen, KSK Heist, Lierse SK, Waasland-Beveren ve KAA Gent gibi Belçika'nın köklü kulüplerinin altyapısında da forma giydi.

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