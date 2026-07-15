Trabzonspor, Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattı
Trabzonspor, İspanyol ekibi Valencia'da forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar ile anlaşmaya vardı.
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 23:46 Güncelleme:
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek adına hamlede bulundu.
Bordo-Mavililer, Valencia forması giyen 25 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar'ı renklerine bağladı.
A Milli Futbol Takımımız'da 9 kez sahaya çıkan ve İzmir takımlarının altyapısında yetişen Özkaçar, A Takım seviyesinde ise Köln, Valladolid, Lyon ile Oh Leuven'de forma giydi.
Geçen sezon kiralık olarak Alman ekibi Köln'de oynayan Özkacar, toplam 27 maçta 1.886 dakika süre aldı.
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