Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattı

        Trabzonspor, Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattı

        Trabzonspor, İspanyol ekibi Valencia'da forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkacar ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 23:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cenk Özkacar, Süper Lig'e geliyor!

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek adına hamlede bulundu.

        Bordo-Mavililer, Valencia forması giyen 25 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar'ı renklerine bağladı.

        A Milli Futbol Takımımız'da 9 kez sahaya çıkan ve İzmir takımlarının altyapısında yetişen Özkaçar, A Takım seviyesinde ise Köln, Valladolid, Lyon ile Oh Leuven'de forma giydi.

        Geçen sezon kiralık olarak Alman ekibi Köln'de oynayan Özkacar, toplam 27 maçta 1.886 dakika süre aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 13 Temmuz 2026 (Yazıcıoğlu'nun Helikopteri Nasıl Düştü?)

        Türkiye'nin gündemini belirleyen sıcak gelişmeler Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy'un sunumuyla ekranlara taşındı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları, gözaltılar ve soruşturmanın geldiği...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        "İran anlaşmak istiyor"
        "İran anlaşmak istiyor"
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde