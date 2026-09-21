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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Milli Takım Trabzonspor Trabzonspor'da 11 futbolcu milli takımlarda boy gösterecek

        Trabzonspor'da 11 futbolcu milli takımlarda boy gösterecek

        Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da 11 futbolcu, milli maçlar dolayısıyla ülkelerinin farklı yaş kategorilerindeki milli takım kadrolarına davet edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        11 isim milli takımlarda boy gösterecek

        Trabzonspor’da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 11 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına katılacak. Bordo mavili ekipte Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal Türkiye A Milli Takımı’na davet edilirken, Stefan Savic Karadağ, Mohamed Salah Mısır, Ernest Muçi Arnavutluk, Chibuike Nwaiwu Nijerya, Sidney Lopes Cabral ve Wagner Pina Yeşil Burun Adaları, Franculino Dju ise Gine-Bissau A Milli Takımı’nın kadrosunda yer aldı. Ali Habeşoğlu da Türkiye Ümit Milli Takımı’na davet edildi.

        3 OYUNCU A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

        Bordo mavililerde Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal, Türkiye A Milli Takımı’ndan davet alan isimler oldu.

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        TRABZONSPOR'DAN BAŞARI MESAJI

        Trabzonspor Kulübü de milli takımlarına davet edilen 11 futbolcusu için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Bordo mavili kulüp, oyuncuların yer aldığı görseli 'CALLED-UP' (Milli takıma çağrıldılar) ifadesiyle paylaşarak futbolcularına başarılar diledi.

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        #trabzonspor
        #A Milli takımı
        #Mohamed Salah
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