Trabzonspor'da 11 futbolcu milli takımlarda boy gösterecek

Trabzonspor’da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 11 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına katılacak. Bordo mavili ekipte Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal Türkiye A Milli Takımı’na davet edilirken, Stefan Savic Karadağ, Mohamed Salah Mısır, Ernest Muçi Arnavutluk, Chibuike Nwaiwu Nijerya, Sidney Lopes Cabral ve Wagner Pina Yeşil Burun Adaları, Franculino Dju ise Gine-Bissau A Milli Takımı’nın kadrosunda yer aldı. Ali Habeşoğlu da Türkiye Ümit Milli Takımı’na davet edildi.

3 OYUNCU A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Bordo mavililerde Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal, Türkiye A Milli Takımı’ndan davet alan isimler oldu.

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TRABZONSPOR'DAN BAŞARI MESAJI

Trabzonspor Kulübü de milli takımlarına davet edilen 11 futbolcusu için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Bordo mavili kulüp, oyuncuların yer aldığı görseli 'CALLED-UP' (Milli takıma çağrıldılar) ifadesiyle paylaşarak futbolcularına başarılar diledi.