Batista Mendy: Sahada her şeyimizi verdik
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerde Batista Mendy, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Giriş: 05 Kasım 2026 - 22:59 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Batista Mendy, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"HER ŞEYİMİZİ VERDİK"
Bugün her şeyi verdiğimizi düşündüğümüz bir maç oldu. 1-0'dan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik özellikle ikinci yarıda ama golleri bulamadığımız için mağlup ayrılıyoruz.
"PERFORMANSIM SKOR İÇİN YETERLİ DEĞİLDİ"
Konferans Ligi'ne iyi başlamıştık ancak bugün kaybettik. 3 maçımız daha var. Önümüzdeki maça bakacağız, önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız. Takımım için sahada maksimum performans göstermeye çalıştım ama skor için yeterli değildi.
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