UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Batista Mendy, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİMİZİ VERDİK"

Bugün her şeyi verdiğimizi düşündüğümüz bir maç oldu. 1-0'dan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik özellikle ikinci yarıda ama golleri bulamadığımız için mağlup ayrılıyoruz.

"PERFORMANSIM SKOR İÇİN YETERLİ DEĞİLDİ"

Konferans Ligi'ne iyi başlamıştık ancak bugün kaybettik. 3 maçımız daha var. Önümüzdeki maça bakacağız, önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız. Takımım için sahada maksimum performans göstermeye çalıştım ama skor için yeterli değildi.