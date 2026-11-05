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        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Batista Mendy: Sahada her şeyimizi verdik

        Batista Mendy: Sahada her şeyimizi verdik

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerde Batista Mendy, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 22:59 Güncelleme:
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        "Sahada her şeyimizi verdik"

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Batista Mendy, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "HER ŞEYİMİZİ VERDİK"

        Bugün her şeyi verdiğimizi düşündüğümüz bir maç oldu. 1-0'dan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik özellikle ikinci yarıda ama golleri bulamadığımız için mağlup ayrılıyoruz.

        "PERFORMANSIM SKOR İÇİN YETERLİ DEĞİLDİ"

        Konferans Ligi'ne iyi başlamıştık ancak bugün kaybettik. 3 maçımız daha var. Önümüzdeki maça bakacağız, önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız. Takımım için sahada maksimum performans göstermeye çalıştım ama skor için yeterli değildi.

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        #trabzonspor
        #freiburg
        #Konferans Ligi
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