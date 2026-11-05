UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Wagner Pina, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİ TARAF DA KAZANABİLİRDİ"

İyi bir maç oldu. İki taraf da kazanabilirdi. Zor olacağını biliyorduk. İlk 15 dakika hariç maçın hakimiydik. Golü bulabilsek farklı olabilirdi ama maalesef kaybettik.

"ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ"

Biraz şans faktörü... Şans yanımızda değildi. Önümüzde önemli bir maç var. Artık tüm odağımız o maçı kazanmak üzerine olacak.