Trabzonspor, Freiburg mesaisine başladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya'nın Freiburg takımı ile 5 Kasım Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.