Trabzonspor Göktan Gürpüz'ü Çorum FK'ya kiraladı
Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ün kiralık olarak Arca Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı.
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 14:23 Güncelleme:
Süper Lig'in iddialı ekibi Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer, Göktan Gürpüz'ün kiralık olarak Arca Çorum FK'ya transfer olduğunu duyurdu.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz'ün, 2026-2027 futbol sezonu için Çorum Futbol Kulübü'ne geçici transfer bedeli ve satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır."
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