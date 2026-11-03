Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Trabzonspor'un Freiburg maçı hazırlıkları devam etti

        Trabzonspor'un Freiburg maçı hazırlıkları devam etti

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında oynayacağı Freiburg maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 18:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor'un hazırlıkları devam etti

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3’üncü haftasında Papara Park’ta konuk edeceği Freiburg maçının hazırlıklarına bugün saat 13.00’te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

        Bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde futbolcu Wagner Pina için doğum günü pastası kesildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet, Pina’nın doğum gününü kutladı.

        Trabzonspor, Freiburg maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        MAÇ ÖNCESİ MEDYA PROGRAMI BELLİ OLDU

        Öte yandan, Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’nin 3’üncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü Freiburg ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki resmi medya programı da belli oldu. Buna göre bordo-mavili ekip, 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açacak. Teknik Direktör Thomas Reis ve bir futbolcunun katılması beklenen basın toplantısı ise saat 16.00’da Papara Park’ta düzenlenecek.

        REKLAM

        Konuk ekip Freiburg ise aynı gün saat 12.30’da Almanya’da gerçekleştireceği antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açacak. Alman ekibinin maç öncesi basın toplantısı ise saat 21.00’da Papara Park’ta yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #uefa konferans ligi
        #trabzonspor
        #freiburg
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sağanak başladı
        İstanbul'da sağanak başladı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        Bugün Ne Oldu? 3 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Kasım 2026 haberleri
        ABD’de Ara Seçim günü: Mavi Dalga Kongre’yi süpürür mü?
        ABD’de Ara Seçim günü: Mavi Dalga Kongre’yi süpürür mü?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        "Çok iyi bir planımız var"
        "Çok iyi bir planımız var"
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Emre Belözoğlu adım adım Fenerbahçe'ye!
        Emre Belözoğlu adım adım Fenerbahçe'ye!
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti
        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek