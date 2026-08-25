TransAnatolia 2026, yeniden İstanbul’dan start alıyor!

Türkiye’nin uluslararası arenada en prestijli rally raid yarışı TransAnatolia, 29 Ağustos – 5 Eylül 2026 tarihleri arasında 16. kez düzenlenecek.

2010 yılında başlayan ve yıllar içerisinde dünyanın sayılı ralli-raid organizasyonları arasında yerini alan TransAnatolia, 2026’da yepyeni bir rota ile yarışçıların karşısına çıkıyor.

İstanbul’dan start alacak yarış, Karadeniz’in yeşil dağlarını aşarak Bolu, Zonguldak, Ilgaz, Tokat, Kapadokya’dan geçerek Ankara’da son bulacak. Yaklaşık bir hafta boyunca devam edecek mücadelede yarışçılar yalnızca hızla değil; navigasyon, strateji, dayanıklılık ve değişen arazi koşullarıyla da mücadele edecek.

VİAPORT MARİNA'DA START HEYECANI

TransAnatolia 2026’nın İstanbul’daki seremonik startı, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da Viaport Marina Tuzla’da gerçekleştirilecek.

Yarış araçlarının ve ekiplerin izleyicilerle buluşacağı start organizasyonu, TransAnatolia’nın Anadolu’ya doğru uzanan macerasının ilk büyük buluşma noktası olacak.

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28-29 Ağustos 2026 tarihlerinde Viaport Asya AVM’de kurulacak servis alanı ve Festival of Motoring ile yarış heyecanı festival coşkusuyla birleşecek.

Messe Frankfurt desteği ile bu yıl ilk defa gerçekleşecek “Festival of Motoring”de motor sporları tutkunları hem yarışçıların hazırlık sürecine tanık olacak, hem de festivalde sürprizlerle karşılacaklar.

Ayrıca 29 Ağustos saat 16.00’da İstanbul Park off road alanında düzenlenecek prolog etabı ile yarışmacıların start sıralaması belirlenecek.

Seyircilere açık olarak gerçekleştirilecek prolog etabında motor sporları tutkunları yarışmacıların performansına canlı şahit olabilecek. Organizasyonun resmi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olan karekodla ile seyirciler 7 gün boyunca seyirci noktalarına ulaşabilecek.

16 YILLIK BİR MACERA

2010 yılında ilk kez düzenlenen TransAnatolia, geçen 16 yıl içerisinde Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası motor sporları dünyasına taşıyan önemli organizasyonlardan biri haline geldi. 2026 edisyonunda ise yeni rota ve yeni etaplarla bu mirası geleceğe taşımaya devam ediyor.

TransAnatolia 2026’nın İstanbul’daki seremonik startı, hem yarışçıların hem de motor sporları tutkunlarının bir araya geleceği büyük bir buluşmayla gerçekleştirilecek.

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Son yıllarda özellikle “Doğaya Saygı” ilkesi ile yönetilen TransAnatolia Ralli Raid, yarış boyunca çevre ve doğa hassasiyetini en üst seviyede tutarak, kamp alanlarında ve parkurda doğaya zarar vermeyecek şekilde planlandı. Türkiye’de meydana gelen orman yangınları, organizasyon ekibinin de en öncelikli konusu. Bu nedenle uluslararası bir yarış statüsünde yer alan TransAnatolia, Orman Bakanlığı’nın verdiği izinler doğrultusunda, yarışın tüm etaplarında yangın riski ve ekosisteme zarar ihtimali en aza indirilirken, organizasyonun her adımı “doğaya saygı” ilkesiyle yürütülecek, ayrıca geçilen bölgelerde çöplerin toplanmasına destek verecek.

TransAnatolia; T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla gerçekleşiyor.

SADECE BİR YARIŞ DEĞİL, TÜRKİYE'Yİ KEŞFETMENİN FARKLI BİR YOLU

TransAnatolia, profesyonel motor sporlarının rekabetini Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginlikleriyle bir araya getiren kendine özgü formatıyla öne çıkıyor.

Ralli kategorisindeki yarışçılar, yüksek standartta hazırlanan roadbook üzerinden etapları zamana karşı tamamlarken; Raid kategorisindeki katılımcılar doğru parkur üzerinde kalarak puan toplamaya odaklanıyor. Motosiklet, otomobil, kamyon, SSV ve 4x4 kategorilerindeki yarışmacılar, Anadolu’nun farklı coğrafyalarında mücadele ediyor. TransAnatolia 2026 kapsamında start alacak yarışçılar İtalya, Fransa, Romanya, İspanya, Slovenya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Arjantin’den Türkiye’nin tek rally raid organizasyonunda buluşmak için gün sayıyor!

TransAnatolia 2026

29 Ağustos - 5 Eylül 2026

Servis ve Festival Alanı: 28 – 29 Ağustos Viaport Asya AVM Otopark

Seremonik Start: 29 Ağustos Cumartesi | 19.30

Lokasyon: Viaport Marina Tuzla, İstanbul

Rota: İstanbul –Bolu - Zonguldak – Ilgaz – Tokat -Kapadokya – Ankara