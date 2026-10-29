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        Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belirlendi

        Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        10. haftanın hakemleri belirlendi!

        Trendyol Süper Lig’de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam edecek. Birbirinden zorlu mücadeleleri yönetecek hakemler belirlendi.

        Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı paylaşımda 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

        Yarın

        20.00 Konyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın

        31 Ekim Cumartesi

        13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK: Kadir Sağlam

        16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

        19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Oğuzhan Çakır

        1 Kasım Pazar

        13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor: Alpaslan Şen

        16.00 Başakşehir - Samsunspor: Ozan Ergün

        16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses

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        2 Kasım Pazartesi

        20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

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        #süper lig
        #MHK
        #Merkez Hakem Kurulu
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