Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belirlendi
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi.
Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:07 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam edecek. Birbirinden zorlu mücadeleleri yönetecek hakemler belirlendi.
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı paylaşımda 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Konyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın
31 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK: Kadir Sağlam
16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Oğuzhan Çakır
1 Kasım Pazar
13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor: Alpaslan Şen
16.00 Başakşehir - Samsunspor: Ozan Ergün
16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses
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2 Kasım Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail
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