Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) YouTube hesabından paylaşılan VAR kayıtlarında 3 maç yer aldı.

İŞTE VAR KAYITLARINDA YER ALAN MAÇLAR:

Konyaspor - Galatasaray: VAR uyarısı ile Rafael Leao'nun yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray penaltı kazandı.

Erzurumspor FK - Çorum FK: Erzurumspor'da Orhan Ovacıklı ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti ve VAR devreye girerek penaltı uyarısında bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor: Samuel Bale, topsuz alanda rakip takım oyuncusuna yaptığı müdahalenin ardından VAR'ın devreye girmesiyle kırmızı kart gördü.