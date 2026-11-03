Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının VAR kayıtları açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları TFF'nin YouTube hesabından paylaşıldı.
Giriş: 03 Kasım 2026 - 19:14 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları paylaşıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) YouTube hesabından paylaşılan VAR kayıtlarında 3 maç yer aldı.
İŞTE VAR KAYITLARINDA YER ALAN MAÇLAR:
Konyaspor - Galatasaray: VAR uyarısı ile Rafael Leao'nun yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray penaltı kazandı.
Erzurumspor FK - Çorum FK: Erzurumspor'da Orhan Ovacıklı ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti ve VAR devreye girerek penaltı uyarısında bulundu.
Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor: Samuel Bale, topsuz alanda rakip takım oyuncusuna yaptığı müdahalenin ardından VAR'ın devreye girmesiyle kırmızı kart gördü.
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ