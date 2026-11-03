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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının VAR kayıtları açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları TFF'nin YouTube hesabından paylaşıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 19:14 Güncelleme:
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        10. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları paylaşıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) YouTube hesabından paylaşılan VAR kayıtlarında 3 maç yer aldı.

        İŞTE VAR KAYITLARINDA YER ALAN MAÇLAR:

        Konyaspor - Galatasaray: VAR uyarısı ile Rafael Leao'nun yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray penaltı kazandı.

        Erzurumspor FK - Çorum FK: Erzurumspor'da Orhan Ovacıklı ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti ve VAR devreye girerek penaltı uyarısında bulundu.

        Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor: Samuel Bale, topsuz alanda rakip takım oyuncusuna yaptığı müdahalenin ardından VAR'ın devreye girmesiyle kırmızı kart gördü.

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        #var
        #TFF
        #süper lig
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