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        Haberler Spor Diğer Golf Türk golfçü Deniz Sapmaz'dan tarihi başarı

        Türk golfçü Deniz Sapmaz'dan tarihi başarı

        Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselerek bunu başaran ilk Türk golf sporcusu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 15:58 Güncelleme:
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        Golfte tarihi başarı!

        Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası’nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü oldu.

        Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Deniz, Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından İsveç’in Allerum kasabasıyla aynı taşıyan tesiste düzenlenen organizasyonda mücadele etti.

        Deniz, 25 ülkeden 144 sporcunun katıldığı organizasyonda ilk 36 çukurun ardından son 94 sporcu arasına girdi. Deniz, 54 çukur sonunda da 60 kişinin katılmaya hak kazandığı final turuna adını yazdırdı.

        Bu başarısıyla Türk golfü adına bir ilke imza atan 17 yaşındaki Deniz, şampiyonayı 43. sırada tamamladı.

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