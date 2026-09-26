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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mbappe'den Arda Güler'e: 'Habibi'

        Mbappe'den Arda Güler'e: 'Habibi'

        Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, Türkiye maçı sonrası Arda Güler'in de yer aldığı iki sosyal medya paylaşımı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Mbappe'den Arda Güler'e: 'Habibi'

        Fransız yıldız Kylian Mbappe, Türkiye'nin 1-0 mağlubiyeti ile sona eren UEFA Uluslar Ligi A Grubu karşılaşması sonrası, Real Madrid'den takım arkadaşları Eduardo Camavinga ve Arda Güler'in de yer aldığı iki sosyal medya paylaşımı yaptı.

        Milli futbolcu Arda Güler ile sohbet ederken çekilen fotoğrafını, "Habibi" yazarak paylaşan yıldız oyuncu, Güler ile birlikte Camavinga'nın da yer aldığı bir diğer fotoğraf karesini daha paylaştı.

        Mbappe'nin paylaşımları Fransız A Milli Takımı resmi sosyal medya hesaplarında da yer aldı. Fransız Milli Takımı hesaplarında; Arda Güler'in formasıyla birlikte fotoğraflarda yer alan Mbappe, Camavinga ve Arda Güler'in sohbet ettikleri anlara; 'Önce dostluk' notu düşüldü.

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        #Mbappe
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