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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-İtalya maçını Michael Oliver yönetecek

        Türkiye-İtalya maçını Michael Oliver yönetecek

        A Milli Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 28 Eylül Pazartesi akşamı oynayacağı İtalya maçını İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        Türkiye-İtalya maçına İngiliz hakem!

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacağı mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

        UEFA'nın açıklamasına göre Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Darren England olacak.

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        #Michael Oliver
        #uluslar ligi
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