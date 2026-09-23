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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-İtalya maçının biletleri satışta!

        Türkiye-İtalya maçının biletleri satışta!

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 18:07 Güncelleme:
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        İtalya maçının biletleri satışta!

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerini passo üzerinden satın alabilecek.

        Bilet satışı, tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

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        #türkiye
        #italya
        #UEFA Uluslar Ligi
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