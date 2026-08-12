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        Haberler Spor Diğer U16 Sutopu Milli Takımı dünyada ilk 12'de!

        U16 Sutopu Milli Takımı dünyada ilk 12'de!

        Sutopu 16 Yaş Altı Milli Takımımız, 2026 Dünya Şampiyonası'nı ilk 12'de tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        U16 Sutopu Milli Takımı dünyada ilk 12'de!

        Türkiye U16 Erkek Sutopu Milli Takımı, 3–9 Ağustos 2026 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen World Aquatics U16 Erkekler Dünya Şampiyonası’nı 36 ülke arasında 12. sırada tamamladı.

        Yedi gün boyunca yedi karşılaşmaya çıkan Ay-Yıldızlılarımız, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak katılımcı ülkeler arasında ilk %33’lük dilimde yer aldı ve dünyanın en iyi 12 takımı arasına girdi.

        Milli Takımımız şampiyonaya Meksika karşısında aldığı 17–1’lik galibiyetle başladı. Macaristan’a 12–6 mağlup olan Millilerimiz, ardından Portekiz’i 14–4, Kazakistan’ı ise 15–8 mağlup ederek grup aşamasını üç galibiyetle tamamladı.

        Grup aşamasının ardından genel sıralamada ilk 9 takım arasında yer alan Türkiye, ilk 8’e kalma mücadelesinde ABD’nin yalnızca bir puan gerisinde kalarak yoluna 9–16 klasmanında devam etti.

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        Bu etaptaki kritik karşılaşmada Avustralya ile karşılaşan Ay-Yıldızlılarımız, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 5–4 kazanarak Dünya Şampiyonası’nda ilk 12’ye girmeyi garantiledi.

        Millilerimiz, 9–12 klasmanında Yunanistan’a 14–5, şampiyonadaki son karşılaşmasında ise Malta’ya 8–6 mağlup olarak organizasyonu 12. sırada tamamladı.

        2024'E GÖRE 7 BASAMAK YÜKSELDİK

        U16 Erkek Milli Takımımızın Zagreb’de elde ettiği sonuç, bir önceki Dünya Şampiyonası’na göre önemli bir yükseliş oldu.

        Türkiye, 2024 yılında 32 ülke arasında 19. sırada tamamladığı Dünya Şampiyonası’nın ardından, 2026’da katılımcı sayısının 36 ülkeye yükseldiği organizasyonda 12. sırayı alarak 7 basamak yükseldi ve dünyanın ilk 12 takımı arasına girdi.

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