Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol "Üç büyükler"den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        "Üç büyükler"den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Üç büyükler"den Zafer Bayramı mesajı

        Beşiktaş Kulübünün mesajında, "30 Ağustos 1922 tarihi, şanlı Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 30 Ağustos, aziz milletimiz için gurur ve iftihar günüdür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, milletimizin eşsiz azim ve kararlılığıyla 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle taçlanmıştır. Milletimizin inancı, kararlılığı, birliği ve kardeşlik ruhu, İstiklal Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır. Anadolu topraklarının dünya var oldukça Türk yurdu olarak kalacağını ispatlayan şanlı zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla rahmetle anıyoruz. 'Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir' diyen bir liderin nesli olmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen bekçisi olacaktır. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise "Büyük Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin özgürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." denildi.

        REKLAM

        Galatasaray Kulübünün mesajında da "Büyük Taarruz'un zaferle neticelenip Türk'ün vatanını geri alışını müjdeleyen büyük günümüz, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 1926'dan bu yana her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız bayramımız, yetişen nesiller tarafından da gururla kucaklansın. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Atamızın hür ve aydınlık yolu Türk milletine daima ışık tutsun." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Öte yandan birçok spor kulübü de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #30 Ağustos Zafer Bayramı
        #galatasaray
        #beşiktaş
        #fenerbahçe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Eski dostlar birbirine girdi
        Eski dostlar birbirine girdi
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme