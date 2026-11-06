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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 4 hafta tamamlandı: Benfica zirvede!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 4 hafta tamamlandı: Benfica zirvede!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta, oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Beşiktaş deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup olurken Benfica, 12 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar ise 7 puanla 8. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 01:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Avrupa Ligi'nde Benfica zirvede!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası 9 maçla sona erdi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

        Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e 3-2 yenildi. Callum Osmand ve Camilo Duran'ın (2) golleri, ev sahibi takımı galibiyete taşıdı. Siyah-beyazlıların gollerini Junior Olaitan ve Orkun Kökçü attı.

        Benfica ise evinde Lech Poznan'ı Rafa Silva, Gianluca Prestianni ve Georgiy Sudakov'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü, Leo Bengtsson'dan geldi.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Bayer Leverkusen (Almanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 0-1

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        Benfica (Portekiz)-Lech Poznan (Polonya): 3-1

        AZ Alkmaar (Hollanda)-Juventus (İtalya): 1-2

        Celtic (İskoçya)-Beşiktaş: 3-2

        Sturm Graz (Avusturya)-Celje (Slovenya): 2-3

        Sunderland (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

        Celta Vigo (İspanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2

        Torreense (Portekiz)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-2

        Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-OFI (Yunanistan): 0-2

        BENFICA ZİRVEDE

        Ligde 4. haftanın ardından Benfica, 12 puan ve averajla zirvede yer aldı.

        Liderle aynı puana sahip Bournemouth ve Ferencvaros, Benfica'nın ardından sıralandı.

        İlk mağlubiyetini Celtic'e karşı yaşayan Beşiktaş ise 7 puanla 8. sırayı elde etti.

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        #UEFA Avrupa Ligi
        #benfica
        #futbol
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