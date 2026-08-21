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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları, bu gece oynanan 12 karşılaşmayla birlikte tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 00:44 Güncelleme:
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        Avrupa Ligi'nde play-off turu başladı!

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yapıldı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynandı.

        Beşiktaş, konuk ettiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 yenerken, Trabzonspor ise ağırladığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 yenildi.

        Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:

        Kairat (Kazakistan)-Anderlecht (Belçika): 0-3

        Jagiellonia (Polonya)-Iberia (Gürcistan): 4-0

        Mjallby (İsveç)-Salzburg (Avusturya): 0-1

        Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan): 0-1

        Universitatea Craiova (Romanya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 1-1

        Egnatia (Arnavutluk)-Lillestrom (Norveç): 0-0

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        Lech Poznan (Polonya)-Thun (İsviçre): 7-0

        Beşiktaş-Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0

        Sint-Truidense (Belçika)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

        Kızılyıldız (Sırbistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-0

        OFI (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0

        Benfica (Portekiz) Aarhus (Danimarka): 3-1

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