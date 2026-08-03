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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor!

        UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor!

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar, yarın ve 6 Ağustos'ta oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Konferans Ligi'nde 3.eleme turu başlıyor!

        UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 5-6 Ağustos'ta yapılacak.

        Müsabakaların rövanşları ise 11-13 Ağustos'ta oynanacak.

        Karşılaşmaların programı şöyle:

        Yarın:

        19.00 Auda (Letonya) - Dinamo City (Arnavutluk)

        5 Ağustos Çarşamba:

        20.00 Brann (Norveç) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

        21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA 1948 (Bulgaristan)

        6 Ağustos Perşembe:

        18.00 Inter Turku (Finlandiya) - Vaduz (Lihtenştayn)

        19.00 Noah (Ermenistan) - Sion (İsviçre)

        19.00 HJK (Finlandiya) - Motherwell (İskoçya)

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        19.00 Paide (Estonya) - Rapid Wien (Avusturya)

        19.00 Jablonec (Çekya) - RFS (Letonya)

        19.30 CFR Cluj (Romanya) - Tromso (Norveç)

        20.00 Inter Escaldes (Andorra) - Flora Tallinn (Estonya)

        20.00 Riga (Letonya) - Györi (Macaristan)

        20.00 Zalgiris (Litvanya) - Hajduk Split (Hırvatistan)

        20.00 Sheriff (Moldova) - St. Gallen (İsviçre)

        20.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan)

        20.00 Rakow (Polonya) - Hammarby (İsveç)

        20.00 Göteborg (İsveç) - Gent (Belçika)

        20.00 Debrecen (Macaristan) - Kopenhag (Danimarka)

        20.30 Beitar (İsrail) - Austria Wien (Avusturya)

        21.00 Ajax (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti)

        21.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail) - Katowice (Polonya)

        21.00 Twente (Hollanda) - DAC 1904 (Slovakya)

        21.30 Borac (Bosna Hersek) - Vitebsk (Belarus)

        21.30 Braga (Portekiz) - Dinamo Minsk (Belarus)

        21.30 Valur (İzlanda) - Nordsjaelland (Danimarka)

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        21.30 Lugano (İsviçre) - Runavik (Faroe Adaları)

        21.45 Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) - Midtjylland (Danimarka)

        21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Ilves (Finlandiya)

        22.00 Tre Fiori (San Marino) - Drita (Kosova)

        22.00 Partizan (Sırbistan) - Tobol (Kazakistan)

        22.00 Hibernian (İskoçya) - Shkendija (Kuzey Makedonya)

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