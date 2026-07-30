UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçlarına 3 karşılaşmayla devam edildi.
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 00:13 Güncelleme:
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş heyecanı, bu gece oynanan üç karşılaşmayla birlikte devam etti.
Organizasyonda Lugano, Kopenhag ve SK Rapid, 3. eleme turuna yükseldi.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:
Dukagjini (Kosova)-Lugano (İsviçre): 1-5 (0-1)
Kopenhag (Danimarka)-Polissya (Ukrayna): 2-1 (3-3)
SK Rapid (Avusturya)-Santa Coloma (Andorra): 6-2 (3-1)
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