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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Konferans Ligi'nde play-off heyecanı!

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 24 maç oynanacak.

        Ligde 26-27 Ağustos'ta yapılacak rövanş müsabakalarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Elenen takımlar ise Avrupa'ya veda edecek.

        Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

        19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)

        19.00 Inter Turku (Finlandiya) - Kopenhag (Danimarka)

        20.00 Tromso (Norveç) - Brighton (İngiltere)

        20.00 Midtjylland (Danimarka) - Rijeka (Hırvatistan)

        20.00 Nordsjaelland (Danimarka) - St. Gallen (İsviçre)

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        20.30 Klaksvik (Faroe Adaları) - Riga (Letonya)

        20.45 PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç)

        21.00 Vikingur (İzlanda) - Borac (Bosna Hersek)

        21.00 Drita (Kosova) - Inter Escaldes (Andorra)

        21.00 Gornik Zabrze (Polonya) - Monaco (Fransa)

        21.00 Twente (Hollanda) - Karabağ (Azerbaycan)

        21.15 Sion (İsviçre) - Ajax (Hollanda)

        21.30 Motherwell (İskoçya) - Freiburg (Almanya)

        21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Hradec Kralove (Çekya)

        21.30 Gent (Belçika) - Hibernian (İskoçya)

        21.30 Atalanta (İtalya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail)

        21.30 Lugano (İsviçre) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

        21.45 Hearts (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya)

        21.45 Rangers (İskoçya) - Jablonec (Çekya)

        22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

        22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Rakow (Polonya)

        22.00 Dinamo City (Arnavutluk) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

        22.00 Braga (Portekiz) - Austria Wien (Avusturya)

        22.00 Getafe (İspanya) - Partizan (Sırbistan)

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        #avrupa
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