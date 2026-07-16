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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları 4 karşılaşmayla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 00:52 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Oynanan maçların sonunda Universitatea Craiova, Klaksvik, Egnatia ve Kairat Almaty bir üst tura yükseldi.

        Organizasyonda alınan sonuçlar şu şekilde:

        Universitatea Craiova (Romanya) - ML Vitebsk (Belarus): 1-0 (4-1)

        Atert Bissen (Lüksemburg) - Klaksvik (Faroe Adaları): 1-2 (1-2)

        Egnatia (Arnavutluk) - Petrocub (Moldova): 6-1 (1-1)

        Sutjeska (Karadağ) - Kairat Almaty (Kazakistan): 0-2 (1-2)

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