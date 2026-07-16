UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları 4 karşılaşmayla tamamlandı.
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 00:52 Güncelleme:
Oynanan maçların sonunda Universitatea Craiova, Klaksvik, Egnatia ve Kairat Almaty bir üst tura yükseldi.
Organizasyonda alınan sonuçlar şu şekilde:
Universitatea Craiova (Romanya) - ML Vitebsk (Belarus): 1-0 (4-1)
Atert Bissen (Lüksemburg) - Klaksvik (Faroe Adaları): 1-2 (1-2)
Egnatia (Arnavutluk) - Petrocub (Moldova): 6-1 (1-1)
Sutjeska (Karadağ) - Kairat Almaty (Kazakistan): 0-2 (1-2)
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