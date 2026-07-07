Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'nın yasağını kaldırdı!

IOC'den yapılan açıklamada, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin yetkisi altındaki topraklardaki herhangi bir faaliyet yürütmediğini ve yürütmeyeceğini teyit etmesiyle söz konusu ülkeye yeniden yarışma izni verildiği kaydedildi.

Bu kararla Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkeleri adına yarışmalarının önü açıldı.

IOC, Ukrayna'daki savaşa tepki olarak 2023 yılında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni askıya almıştı.

Olimpiyat Oyunları'nda Rusya bayrağı ve marşına izin verilip verilmeyeceğine dair henüz bir karar alınmadı.