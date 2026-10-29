ÜNİFEB Mezunlar Derneği, Cumhuriyet’in 103. yılını kutladı!
ÜNİFEB Mezunlar Derneği, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü Fenerbahçe camiasını bir araya getiren özel bir etkinlikle kutladı.
ÜNİFEB Mezunlar Derneği, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü Fenerbahçe camiasını bir araya getiren özel bir etkinlikle kutladı.
Kozyatağı Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi’nde düzenlenen geceye 200’ü aşkın davetli katıldı. ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyon; Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Balcı’nın katılımıyla, ÜNİFEB Mezunlar Derneği ve 1907 ÜNİFEB Derneği üyelerini, Fenerbahçe camiasının temsilcilerini ve kulüp paydaşlarını bir araya getirdi.
Açılış konuşmasını yapan ÜNİFEB Mezunlar Derneği Başkanı Atilla Çevik; Cumhuriyet’in Türk milleti için taşıdığı anlama, bağımsızlık mücadelesinin mirasına ve Cumhuriyet coşkusunu yaşatmanın önemine dikkat çekti.
Gecede, Şef Ayşe Büşra Yakar yönetimindeki Canola Koro tarafından "Hürriyet Feneri" adlı özel oratoryo sahnelendi. Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan tarihi süreci ve Millî Mücadele ruhunu müzik ile sahne performansıyla sunan oratoryo, katılımcılardan büyük beğeni topladı.