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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank'ta Eylül Akarçeşme Yatgın ameliyat edildi

        VakıfBank'ta Eylül Akarçeşme Yatgın ameliyat edildi

        VakıfBank Spor Kulübü, milli voleybolcu Eylül Akarçeşme Yatgın'ın ameliyat edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 18:14 Güncelleme:
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        Eylül Akarçeşme Yatgın ameliyat oldu

        VakıfBank Spor Kulübü, milli voleybolcu Eylül Akarçeşme Yatgın'ın ameliyat edildiğini bildirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, dış menisküsünde yırtılma ve ön çapraz bağında kopma tespit edilen 27 yaşındaki liberonun 6 Kasım Cuma günü ameliyat edildiği aktarıldı.

        Ayrıca açıklamada, ameliyatı başarılı geçen ve bugün taburcu olan Eylül Akarçeşme Yatgın'ın rehabilitasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

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        #Voleybol
        #VAKIFBANK
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