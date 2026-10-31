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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sarıyer Vanspor FK Vanspor FK: 1 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU (1. Lig)

        Vanspor FK: 1 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU (1. Lig)

        Trendyol 1.Lig'in 13. hafta maçında Vanspor FK, sahasında Sarıyer'i 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Vanspor FK, Sarıyer'i 88'de yıktı!

        Trendyol 1.Lig'in 13. hafta maçında Vanspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi.

        Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Vanspor FK, 1-0'lık skorla kazandı.

        Vanspor'a galibiyeti getiren golü dakika 88'de Ilias Alhaft kaydetti.

        Bu sonucun ardından Vanspor FK, puanını 13 yaptı. Sarıyer ise 16 puanda kaldı.

        1.Lig'de bir hafta maçında Vanspor FK, Sivasspor'u ağırlayacak. Sarıyer, Iğdır FK'yi konuk edecek.

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        #sarıyer
        #1. Lig
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