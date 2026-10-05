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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella'dan 6 değişiklik!

        Vincenzo Montella'dan 6 değişiklik!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Belçika karşılaşmasına göre ikisi zorunlu 11'de 6 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        Vincenzo Montella'dan 6 değişiklik!

        A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, cezalı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz'ın yerine Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir ve Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

        A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Aral Şimşir ilk 11'iyle çıktı.

        Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Melih Kabasakal, Oğuz Aydın ve Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.

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        Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkhan maç kadrosunda yer alamadı.

        ARAL VE İRFAN CAN, ULUSLAR LİGİ'NDE İLK KEZ SAHADA

        Ay-yıldızlı ekipte, Aral Şimşir ve İrfan Can Kahveci, UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez bir maçta sahaya çıktı.

        İlk 3 maçta forma şansı bulamayan iki oyuncu İtalya maçında ilk 11'de yer aldı.

        Aral, milli takım formasıyla ilk kez bir resmi maça çıkarken, toplamda 2. kez A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. Aral, Kuzey Makedonya ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

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        İrfan Can Kahveci ise 49. kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

        TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

        ​​​​​​​A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yerin tamamına yakınını doldurdu.

        Karşılaşmayı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de stattan takip etti.

        Bologna ve çevre kentlerde yaşayan Türk vatandaşları ve eğitimlerini İtalya'da sürdüren Türk öğrenciler tribünlerden ay-yıldızlılara destek verdi.

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        #Montella
        #türkiye
        #italya
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