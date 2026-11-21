Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Samsunspor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın ilk golünde asist yapan Wilfried Singo, galibiyeti değerlendirdi.

"İYİ BİR SONUÇ ELDE ETTİK"

Aldıkları sonuçtan memnun olduğunu belirten Singo, "Açıkçası maçtan çok memnunum ancak bazı noktalar var ve kendi işimizi zora soktuk. İyi bir sonuç elde ettik. Bundan sonra çalışarak devam edeceğiz." dedi.

ASTON VILLA AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Singo, "Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar önemli. Zor maçlar, büyük maçlar. İyi hazırlanmamız lazım. İyi hazırlanıp iyi bir sonuç almak bizim elimizde." ifadelerini kullandı.