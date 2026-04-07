Sporting Lizbon - Arsenal maçı canlı yayın: Sporting Lizbon - Arsenal maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sporting Lizbon ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken, Sporting Lizbon - Arsenal karşılaşmasının maç saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Peki, Sporting Lizbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sporting Lizbon - Arsenal maçı canlı izle ekranı...
Sporting Lizbon - Arsenal maçı için nefesler tutuldu. Sporting Lizbon, iç saha avantajını kullanarak tur için avantaj arıyor. Arsenal ise zorlu deplasmanda kazanarak yarı final kapısını aralamak istiyor. Lig aşamasını 8'de 8 yaparak 24 puanla zirvede tamamlayan Arsenal, Devler Ligi'nin favorileri arasında gösteriliyor. Kritik mücadele öncesinde Sporting Lizbon - Arsenal maçının muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Sporting Lizbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi çeyrek finali Sporting Lizbon - Arsenal maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
SPORTING LIZBON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sporting Lizbon - Arsenal maçı 7 Nisan 2026 Salı günü saati 22.00'de oynanacak.
SPORTING CP-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SPORTING CP-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Sporting CP: Silva, Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas, Braganca, Morita, Catamo, Trincao, Goncalves, Suarez
Arsenal: Raya, White, Gabriel, Saliba, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Martinelli, Gyokeres, Madueke