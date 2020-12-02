"Spotify 2020 Özetin" nasıl bakılır? Spotify Wrapped en çok dinlediğim şarkılar listesi

Spotify 2020 Özetin nedir, nasıl bakılır? soruları Spotify kullanıcıları tarafından merakla araştırılıyor. Spotify, kullanıcılarına özel 2020 yılı için en çok dinledikleri şarkıları ve sanatçıları paylaştı. İşte Spotify Kişisel 2020 Özeti'ne dair detaylar...

SPOTIFY 2019 ÖZETİN NEDİR, NASIL BAKILIR?

Spotify 2020 Özetin adlı deneyimi kullanıcılarına sundu. 2020 yılına dair dinleme verilerini gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2020 yılında en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebiliyor. 2020 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel “Özeti” için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın uygulamasına girmeniz yeterli olacaktır.

SPOTIFY ÖZETİNE BAKMAK İÇİN TIKLA

Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify’da en çok dinlenen şarkılara buradan, 10 yıllık verilere ise buradan göz atabilirsiniz! Unutmayın, Kişisel 2020 Özeti (Wrapped) paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.''