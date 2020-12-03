Spotify 2020 Özetin nasıl bakılır? Spotify Wrapped nedir? 2020 Spotify en çok dinlediğim şarkılar listesi

Spotify 2020 Özetin nedir, nasıl bakılır? soruları Spotify kullanıcıları tarafından merakla araştırılıyor. Spotify 2019 özeti çıktı. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan müzik dinleme platformu spotify kullanıcıların bütün bir yıl boyunca dinlediği müziklerin özetini yayınladı. İşte Spotify 2020 Özetin'e dair detaylar...

"SPOTIFY 2020 ÖZETİN" NASIL BAKILIR?

Spotify 2020 Özetin adlı deneyimi kullanıcılarına sundu. 2020 yılına dair dinleme verilerini gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2020 yılında en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebiliyor. 2020 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel “Özeti” için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın uygulamasına girmeniz yeterli olacaktır.

SPOTIFY 2020 ÖZETİNE BAKMAK İÇİN TIKLA

Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify’da en çok dinlenen şarkılara buradan, 10 yıllık verilere ise buradan göz atabilirsiniz! Unutmayın, Kişisel 2020 Özeti (Wrapped) paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.''

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify bu sene, sadece Kişisel ‘Özet’ deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda ‘On Yıllık Özetim’ opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2019 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek.