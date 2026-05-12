Dünyanın en popüler müzik platformlarından biri olan Spotify'da erişim sorunu yaşanıyor. 12 Mayıs Salı günü akşam saatlerinden itibaren birçok kullanıcı uygulamaya giriş yapamadığını, şarkıların çalmadığını ve çalma listelerinin yüklenmediğini bildirdi. Downdetector verilerinde hata bildirimlerinin kısa sürede zirve yapması dikkat çekti. Peki, "Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Mayıs 2026 Spotify ne zaman düzelecek?" İşte 12 Mayıs 2026 Salı Spotify erişim sorununa ilişkin son detaylar...
Spotify’da küresel çapta erişim sorunları yaşanıyor. Sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı “Spotify neden çalışmıyor?” ve “Spotify çöktü mü?” paylaşımları yaparken, bazı bölgelerde hizmetin kısmen çalıştığı görüldü. Spotify yetkilileri tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar...
SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?
Spotify kullanıcıları 12 Mayıs Salı günü uygulamaya erişim sorunları yaşamaya başladı. Şarkıların yüklenmemesi, uygulamanın açılmaması ve hesaplardan otomatik çıkış yapılması sonrası “Spotify çöktü mü?” sorusu gündeme oturdu.
SPOTIFY NE ZAMAN DÜZELİR?
Spotify tarafından henüz resmi bir saat verilmedi. Ancak geçmişte yaşanan benzer küresel kesintilerin birkaç saat içerisinde giderildiği biliniyor.
Kullanıcıların:
uygulamayı güncellemesi,
internet bağlantısını kontrol etmesi,
uygulamayı kapatıp yeniden açması,
önbelleği temizlemesi öneriliyor.
Şirketten şu ana kadar detaylı resmi açıklama yapılmasa da, önceki kesintilerde Spotify Status hesabı üzerinden “Sorunun farkındayız ve inceliyoruz” mesajı paylaşılmıştı.