Hatta bazı şarkılarda ön izleme videosunun yanında ekranda şarkı sözleri yer alacak. Spotify, daha önce de buna benzer bir uygulama kullanıyordu. Bir şarkının içine girildiğinde kullanıcılar, birkaç saniyelik bir müzik klibi izliyordu. Yeni güncelleme, bunun daha geniş bir versiyonunu sunacak.