Tabi bunun yanı sıra Spotify içerisinde podcast yayınları da dinleyebiliyorsunuz. Şimdi Spotify hesap silme adımlarından bahsedeceğiz.

Buna ek olarak Spotify hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır bütün detaylarıyla öğreneceğiz. İşte bilmeniz gereken her detay için hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Spotify Hesabını Kalıcı Olarak Kapatma

Milyonlarca kullanıcısı olan çevrimiçi müzik servisi Spotify hesap silme işlemleri hakkında bütün detayları paylaşacağız. Spotify hesap sıfırlama işlemlerini yapmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedelim:

- Öncelikle adınızı kaybedeceksiniz. Daha sonra bu isimle tekrar kullanamazsınız. Eğer hesabı tekrar giriş yapmak zorunda kalırsanız hesabı silmek yerine bekletebilirsiniz.

- Silme işlemi sonrasında kaydettiğiniz bütün müzikler ve çalma listeleri kaybolacak.

- Eğer ücretli kullanıyorsanız Premium üyeliğiniz varsa bu üyeliği iptal ettirmelisiniz.

Şimdi gelelim Spotify Premıum hesap kapatma işlemlerine…

- Spotify resmi sayfasına girin ve bağlantılar bölümüne gelin.

- Sonrasında İletişim Formunu seçin.

- Ekranınıza gelen sayfada ‘Hesap’ butonuna basmalısınız.

- ‘Hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum’ seçeneğine tıklayın.

- Hesabı kapat deyin.

- Ardından tekrar bir sayfa açılacak ve buradan da hesabı kapatmak istediğinizi onaylayın.

İşte bu kadar. Bu işlemleri gerçekleştirin ve sonrasında kontrol etmek isterseniz kullanıcı adınızı aratın. Ama sakın hesabınıza tekrar girmeyin, böyle yaparsanız hesabınız tekrar açılacaktır.

Spotify Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Hesabınızı daha sonra tekrar açmak isterseniz, hesap silme işlemi yapmak yerine devre dışı da bırakabilirsiniz. Peki Spotify nasıl devre dışı bırakılır?

- Öncelikle hesabınıza giriş yapmalısınız.

- Solda yer alan menüye tıklayın ve giriş yapın.

- Buradan düzenle seçeneğini işaretleyin.

- Karşınıza çıkan sayfadan da ‘Aboneliği iptal et’ seçeneğini göreceksiniz.

- Buraya tıkladığınızda da ‘hesabı devre dışı bırak’ demelisiniz.

- Sonrasında onaylama işlemi de bittiğinde istediğiniz sonuca ulaşacaksınız.

Spotify Premium üyelik iptali de aynı şekilde olacak. Sadece buradaki fark ödeme bilgilerinizi düzenlemeniz gerektiğidir. Ödeme bilgilerinizi seçerek iptal etmeniz gerekiyor. Böylece yeni faturalandırma döneminde tekrar ödeme yapmayacaksınız ve sonrasında ücretli olarak yararlandığınız hiçbir şeyden yararlanamayacaksınız.

Bu sebeple Spotify hesabını kalıcı olarak kapatma yerine devre dışı bırakma fikri daha iyi olabilir.

Spotify Hesap Değiştirme

Spotify hesap sıfırlama işlemlerinin ardından değinmemiz gereken bir başka konudan da bahsedelim. Spotify hesap değiştirme işlemini nasıl yapacaksınız ve hangi yolları izlemeniz gerekiyor?

Üyeliğinizde güncelleme yapmanız gerekiyorsa öncelikle e posta adresinizi değiştirmek zorundasınız. E posta adresinizi değiştirdiğiniz zaman doğal olarak hesabınız da değişmiş olacak.

- Hesabınızı açın. Oturum açma işlemini gerçekleştirin

- Profili düzenle seçeneğini göreceksiniz. Ona tıklayın.

- E posta yazan bölüme yeni e posta adresinizi girmelisiniz.

- Parolanızı onaylayın ve bu yerleri doldurun

- Hepsi bittiğinde de ‘Profili kaydet’ demelisiniz.

Sonrasında artık eski e mail ile değil yeni e mail adresinizle giriş yapabileceksiniz. Eğer işlemi gerçekleştiremiyorsanız ya da sorun yaşıyorsanız o zaman da yapmanız gereken ilk şey, Spotify destek ekibine yazmaktır. İsterseniz mail atabilirsiniz isterseniz telefonla arayabilirsiniz. Ama size tavsiyemiz mail atmanızdır. Çünkü genelde mail üzerinden geri dönüşleri daha hızlı oluyor.

İşte bu adımları izleyerek rahatlıkla Spotify hesap silme ve kapatma işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Aynı zamanda devre dışı bırakma ve hesap değiştirme süreçlerini de sizlerle paylaştık. Hangisi sizin için daha doğru ve iyi olacaksa ona karar vermelisiniz.