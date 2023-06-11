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Spotify internetin çekmediği durumlar için yeni bir özellik getiriyor

Spotify, yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını duyurdu. Buna göre; internetin çekmemesi artık bir problem olmayacak çünkü tüm kullanıcılar her şekilde şarkı indirebilecek.

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  • Spotify internetin çekmediği durumlar için yeni bir özellik getiriyor! Your Offline Mix nedir, nasıl çalışır?

    Spotify, müzikseverlerin oldukça beğeneceği yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını duyurdu. 
  • Spotify internetin çekmediği durumlar için yeni bir özellik getiriyor! Your Offline Mix nedir, nasıl çalışır?

    Şirketin CEO'su Daniel Ek, Perşembe günü attığı bir tweette, "Your Offline Mix" özelliğinin test edildiğini ve hazır olduğunda kullanıma sunulacağını açıkladı. 
  • Spotify internetin çekmediği durumlar için yeni bir özellik getiriyor! Your Offline Mix nedir, nasıl çalışır?

    Peki, bu özellik tam olarak nedir? İnternetin kötü olduğu zamanlarda Spotify, kullanıcının en çok dinlediği parçaları otomatik olarak analiz ederek, bunları kişinin listesine kaydedecek. 
  • Spotify internetin çekmediği durumlar için yeni bir özellik getiriyor! Your Offline Mix nedir, nasıl çalışır?

    Listeye eklenen şarkılar, kötü internet sinyallerinden etkilenmeden rahatlıkla dinlenebilecek. Listeye eklenen şarkılar birkaç saat boyunca saklanabilecek.

    Spotify'da zaten çevrim dışı müzik dinleme özelliği var. Ancak yeni güncelleme ile beraber müzik listesinde olmayan bir parçaya bile erişim sağlanabilecek. 

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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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