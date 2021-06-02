Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify, sadece sen özelliğini devreye aldı. İşte merakla araştırılan özellikle ilgili bilgiler...

Sadece Sen özelliği nedir?



Yıl sonu Wrapped özelliğinin size en iyi sanatçılarınızı ve şarkılarınızı söyleyebileceği yerde, şirket, Sadece Sen 'i nasıl dinlediğinize ve kombinasyonlarınızı diğerlerinden farklı kılan şeylere ilişkin ayrıntılar sunduğunu açıklıyor. Sadece Sen günlük güncellemeleri Instagram akışınızın en üstünde yaptığınız gibi akış davranışınızın çeşitli yönlerini izlemenize olanak tanıyan paylaşılabilir, hikaye odaklı bir kurulumdur.

Bu özellik ayrıca, sık sık yayınladığınız belirli yıllardaki müzikler, günün belirli bir saatinde sık sık dinlediğiniz müzik veya podcast, benzersiz türler/konular karışımınız ve daha fazlası hakkında fikir verir.

Son altı ayda en çok dinlediğiniz sanatçıyı, "duygusal veya savunmasız yanınızı en iyi gösteren" sanatçıyı ve daha yeni keşfettiğiniz bir sanatçıyı kapsayan "Sesli Doğum Haritanız" var. "Hayalinizdeki Akşam Yemeği Partisi", istediğiniz üç sanatçıyı seçmenize olanak tanır.

Üçlünüzü seçtiniz, Spotify, her biri için müziklerini ve benzer eylemlerden bazı melodileri içeren yeni çalma listeleri oluşturacaktır.

Sadece Sen kampanyasının bir parçası olarak Spotify, Blend adında yeni bir kişiselleştirilmiş özellik sunuyor. Şu anda beta sürümünde olan Blend, iki arkadaşın kendi müzik zevklerini onlara özel hazırlanmış tek bir çalma listesinde buluşturmalarına olanak sağlayan yepyeni bir özellik.

Dünya genelinde tüm Spotify kullanıcılarının erişimine açık olan Blend’in beta sürümünü Sadece Sen sekmesinde bulunan “İki Kişi İçin” başlığı altında bulmak mümkün.