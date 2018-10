Spotify, kullanıcılarıyla birlikte geçirdiği 10 yılın ”en” lerini açıkladı. İşte o liste!

Kurulduğu günden bu yana Spotify'da her sene en çok dinlenen şarkı:

2008: The Killers – “Human”

2009: The Black Eyed Peas – “I Gotta Feeling”

2010: Eminem, Rihanna – “Love The Way You Lie”

2011: Don Omar, Lucenzo – “Danza Kuduro”

2012: Gotye, Kimbra – “Somebody That I Used To Know”

2013: Macklemore & Ryan Lewis – “Can't Hold Us” (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – “Happy” – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On”

2016: Drake – “One Dance”

2017: Ed Sheeran – “Shape of You”

Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen sanatçıları:

Drake

Ed Sheeran

Eminem

The Weeknd

Rihanna

Kanye West

Coldplay

Justin Bieber

Calvin Harris

Ariana Grande

Kurulduğu günden bu yana Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen şarkıları:

Ed Sheeran – “Shape Of You'”

Drake – “One Dance”

The Chainsmokers, Halsey – “Closer”

Post Malone – “rockstar” (feat. 21 Savage)

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On”

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – “Despacito - Remix'”

Justin Bieber – “Love Yourself”

Justin Bieber – “Sorry”

The Chainsmokers – “Don't Let Me Down”

Spotify’da 1 milyar dinlenme rakamına ulaşan ilk 10 sanatçı:

Rihanna (2013)

David Guetta (2013)

Eminem (2013)

Kanye West (2014)

Avicii (2014)

Coldplay (2014)

JAY Z (2014)

Katy Perry (2014)

Drake (2014)

Pitbull (2014)

Kurulduğu günden bu yana Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen albümler:

Ed Sheeran – ÷

Justin Bieber – Purpose

Drake – Views

Ed Sheeran – x

Post Malone – beerbongs & bentleys

The Weeknd – Starboy

Drake – Scorpion

The Weeknd – Beauty Behind The Madness

Post Malone – Stoney

Kendrick Lamar – DAMN.

Kurulduğu günden bu yana Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar:

Rihanna

Ariana Grande

Sia

Beyoncé

Nicki Minaj

Adele

Taylor Swift

Selena Gomez

Katy Perry

Shakira

Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen müzik türleri:

Pop

Dance pop

Pop rap

Post-teen pop

Rap

Hip hop

Southern hip hop

Trap music

Rock

R&B

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ