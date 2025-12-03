Habertürk
Habertürk
        2025 Spotify yıllık özete göre Türkiye ve dünyada yılın en çok dinlenen kadın-erkek şarkıcı, Türkçe yabancı şarkı, albüm, podcast hangileri?

        Spotify 2025 Yılın Özeti’ni duyurdu!

        Spotify, 2025 (Wrapped) Yılın Özeti'ni açıklayarak Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast'leri duyurdu. Spotify'ın 2025 Yılın Özeti'ne göre Türkiye'de bu yıl en çok dinlenen sanatçı BLOK3, en çok dinlenen şarkı ise BLOK3'ten Sevmeyi Denemedin oldu. 2025 yılının "en"lerinin yanı sıra, Spotify'ın kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi de görücüye çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:16
        Spotify 2025 Yılın Özeti'ni duyurdu!
        Spotify, 2025 Yılın Özeti (Wrapped) kapsamında yılın en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’lerini duyurdu.

        Tüm yılın dinleme alışkanlıklarıyla şekillenen yılın “en”lerini duyuran Spotify, birçok yeni özellik içeren kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini de dinleyicilerinin kullanımına sundu.

        LİSTELERİN ZİRVESİNDE BU YIL: BLOK3

        2025 yılında Spotify’da en çok dinlenen sanatçı olan BLOK3 aynı zamanda platformun 2025 yılındaki en çok dinlenen şarkısının da sahibi oldu. Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar listesinde BLOK3’ü Ati242 takip etti. Listenin üç, dört ve beşincisi ise sırasıyla Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 oldu. Spotify’da en çok dinlenenler arasında her yılın top 10’unda mutlaka yer alan Sezen Aksu, 2025’te de en çok dinlenen kadın sanatçı oldu. Top listelerde rap müziğin ağırlığı hissedilse de Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi yılın önemli çıkışlarına imza atan sanatçılar, sıkı hayranlarının ilgisiyle Türkçe Pop’u, alternatif rock’ı ve hatta arabesk gibi türleri de ilk 20’ye taşımış oldu.

        EN ÇOK DİNLENEN İLK 100 ŞARKIDAN 98'İ YERLİ

        Spotify’ın 2025 Yılın Özeti kampanyası, en çok dinlenenler listelerinin dışında, tüm yıla yayılan dinleme alışkanlarımız hakkında da çok şey söylüyor. Spotify’ın yeni açıkladığı veriler, Türkiye’deki yerli müzik aşkının bu yıl da artarak devam ettiğini gözler önüne seriyor. 2025’teki yerli müzik dinlenmeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 10’un üzerinde artış gösterirken, bu yıl Spotify’da en çok dinlenen ilk 100 şarkının 98’i yerli şarkılardan oluşuyor.

        YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: SEVMEYİ DENEMEDİN

        2025’te Spotify’da en çok dinlenen şarkı BLOK3’ten SEVMEYİ DENEMEDİN olurken, zirveyi takip eden parça Semicenk’ten Sen Kaldın oldu. BLOK3 ve Ati242’nin Keşke’si listede üçüncü sırada yer alırken, onu Era7capone, Poizi ve SNOW’dan SONBAHAR ve Dedublüman ile Aleyna Tilki’nin hiti Sana Güvenmiyorum takip etti.

        KADIN SANATÇILARIN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

        Açıklanan verilere göre kadın sanatçıların dinlenme oranlarındaki yükseliş de dikkat çekti. 2021 yılından bu yana en çok dinlenenler listelerindeki yerli kadın sanatçıların sayısı yüzde 90’dan fazla arttı. Ayrıca, Spotify’ın kadın sanatçıların çalışmalarını güçlendirmek hedefiyle hayata geçirdiği ve 2025 yılı itibariyle 4’üncü yılını geride bırakan EQUAL programı kapsamındaki veriler ışığında ise 2025’in en çok dinlenen EQUAL sanatçılarının zirvesinde Sezen Aksu yer alıyor. Onu Gülşen, Hande Yener ve Ebru Gündeş takip ederken listenin beşinciliğine ise 2025 Eylül ayı EQUAL elçisi olan manifest yerleşti. manifest aynı zamanda 2025’te Spotify üzerinden sosyal medya veya anında mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere herhangi bir platformda en çok paylaşılan sanatçı oldu.

        YILIN EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLERİNDE NOSTALJİ RÜZGARI

        En çok dinlenen albümlerde geçen yılın da zirvesinde yer alan Ati242 albümü Manifesto yine birinciliğe yerleşse de 2025 Top 10 listesinde pop sound’larının da ağırlığı kendini hissettirdi. Yılın en büyük çıkışlarından birine imza atan manifest, manifestival albümüyle ikinci en çok dinlenen albüm olurken, onları BLOK3’ün OBSESIF’i, Lvbel C5’in SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR’u ve Melike Şahin’in AKKOR’u takip etti. Top 10 albüm listesinin dikkat çekenleri ise 90’ların efsane albümlerinden Divane ile Yaşar, 2014 çıkışlı İkinci Hal albümüyle Bengü ve albümdeki pek çok şarkısı hit olan Festival’le Kenan Doğulu, yılın en çok dinlenen albümleri listesinde nostalji rüzgarları estirdi.

        BAD BUNNY DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI

        Dünya çapında 19,8 milyarın üzerinde dinlenmeyle Bad Bunny, 2025 yılında Spotify’ın globalde en çok dinlenen sanatçısı oldu. 2024’ün birincisi Taylor Swift ikinci olurken onları sırasıyla The Weeknd, Drake ve Billie Eilish üç, dört ve beşinci olarak takip etti. 2025’in en çok dinlenen şarkısı ise Lady Gaga ve Bruno Mars’tan 1,7 milyardan fazla dinlenen Die With A Smile oldu. İkinci sırada Billie Eilish’ten BIRDS OF A FEATHER ve üçüncü sırada ise ROSÉ ve Bruno Mars’tan APT. yer aldı. İlk beşi tamamlayan diğer şarkılar ise Alex Warren’ın Ordinary’si ve Bad Bunny’nin DtMF parçaları oldu.

        ORTAMLARDA SATILACAK BİLGİ EN ÇOK DİNLENEN PODCAST

        Türkiye’de 2025 yılında en çok dinlenen podcast, Ortamlarda Satılacak Bilgi oldu. Kendine İyi Davran ve Hayalhanem ise listenin ikinci ve üçüncü sırasına yerleşti. Meksika Açmazı en çok dinlenen dördüncü yapım olurken Merdiven Altı Terapi, listede beşinci sırada yer aldı.

        Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimiyle işte 2025’ün sizin için özeti:

        Spotify’ın özel kişiselleştirilmiş 2025 Yılın Özeti Deneyimine bugün itibariyle Spotify mobil uygulaması (iOS ve Android) üzerinden erişmek mümkün. Kullanıcılar, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimlerine ana sayfadaki 2025 Özetin akışı üzerinden kolayca ulaşabilirler.

        Spotify, 2025 Özeti’nde kullanıcıların en sevdiği klasik formatları her yıl yenileyerek sunarken 2025 boyunca dinleme alışkanlıklarını daha derinlemesine keşfetmelerini sağlayan neredeyse bir düzine yeni özellik de ekledi. Yenilenen klasiklerikler arasında müzikseverlerin favorisi En Çok Dinlenen Türler, En Çok Dinlediğin Şarkı Tahmin Oyunu, En Çok Dinlediğin Sanatçı Yarışı ve kullanıcıların bu yıl en çok dinledikleri 100 parçanın her birini kaç kez dinlediklerini gösteren En Çok Dinlenen Şarkılar ve bu listeye eşlik eden çalma listesi yer alıyor. Bu yılki yeni özellikler arasında ise kullanıcıların zevklerini yaş gruplarına göre karşılaştıran Dinleme Yaşı; yıl boyunca tekrar tekrar dinlenen albümleri gösteren En Çok Dinlenen Albümler; kullanıcıların küresel olarak sıralamalarını görebildikleri Fan Liderlik Tablosu gibi özellikler yer alıyor. Kullanıcılar ayrıca dinleme stillerine göre altı farklı kulüpten birine dahil ediliyor ve ilk kez, dinleme alışkanlıklarını arkadaşlarıyla canlı bir rekabete dönüştüren yeni bir interaktif oyun olan Wrapped Party’ye katılabiliyorlar.

        İşte 2025 yılı boyunca Spotify’da en çok dinlenenler:

        2025’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:

        • BLOK3
        • Ati242
        • Semicenk
        • Era7capone
        • Lvbel C5
        • UZI
        • Sezen Aksu
        • Poizi
        • Motive
        • AKDO
        • Gülşen
        • Yalın
        • Dedublüman
        • Hande Yener
        • SNOW
        • Ebru Gündeş
        • Ezhel
        • manifest
        • Simge
        • Sertab Erener

        2025’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

        • SEVMEYİ DENEMEDİN - BLOK3
        • Sen Kaldın - Semicenk
        • Keşke - BLOK3, Ati242
        • SONBAHAR - Era7capone, Poizi, SNOW
        • Sana Güvenmiyorum - Dedub Sessions - Dedublüman, Aleyna Tilki
        • ÇIKAR BİRİ KARŞIMA - Poizi, Era7capone, SNOW
        • Gözlerinden Gözlerine - Semicenk
        • git - BLOK3
        • Italy Forma - Ati242
        • napıyosun mesela ? - BLOK3

        2025’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler:

        • Manifesto - Ati242
        • manifestival - manifest
        • OBSESIF - BLOK3
        • SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR - Lvbel C5
        • AKKOR - Melike Şahin
        • 7EDI - Era7capone
        • Divane - Yaşar
        • Kan - UZI
        • İkinci Hal - Bengü
        • Festival - Kenan Doğulu

        2025’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:

        • Ortamlarda Satılacak Bilgi
        • Kendine İyi Davran
        • Hayalhanem
        • Meksika Açmazı
        • Merdiven Altı Terapi
        • Terapist Koltuğu
        • Dr. Gulec Radio
        • Hikayeden Adamlar
        • Nasıl Olunur
        • Portal ile Yansıma

        2025’te dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:

        • Bad Bunny
        • Taylor Swift
        • The Weeknd
        • Drake
        • Billie Eilish
        • Kendrick Lamar
        • Bruno Mars
        • Ariana Grande
        • Arijit Singh
        • Fuerza Regida

        2025’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

        • Die With A Smile - Lady Gaga, Bruno Mars
        • BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish
        • APT. - ROSÉ, Bruno Mars
        • Ordinary - Alex Warren
        • DtMF - Bad Bunny
        • back to friends - sombr
        • Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
        • luther (with sza) - Kendrick Lamar
        • That's So True - Gracie Abrams
        • WILDFLOWER - Billie Eilish

        2025’te dünya genelinde en çok dinlenen albümler:

        • DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
        • KPop Demon Hunters - KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
        • HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish
        • SOS Deluxe: LANA - SZA
        • Short n' Sweet - Sabrina Carpenter
        • MAYHEM - Lady Gaga
        • You'll Be Alright, Kid - Alex Warren
        • I’m The Problem - Morgan Wallen
        • GNX - Kendrick Lamar
        • Un Verano Sin Ti - Bad Bunny
