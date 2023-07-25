SPOTİFY ZAMMI 2023 | 2023 Spotify üyelik ücretleri ne kadar? Bireysel, aile, öğrenci, duo Spotify abonelik ücretleri kaç TL oldu?

SPOTİFY ZAMMI 2023 | 2023 Spotify üyelik ücretleri ne kadar? Bireysel, aile, öğrenci, duo Spotify abonelik ücretleri kaç TL oldu?

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Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından biri olan Spotify'ın Türkiye ücretlerine zam geldi. Spotify aylık abonelik ücretleri öğrenci 14,99 lira, bireysel 29,99 lira, duo 39, 99 lira ve aile paketi ise 49, 99 liraydı. Son zammın ardından en düşük Spotify bireysel abonelik ücreti 29,99 liradan 39,99 liraya yükseldi. İşte 2023 Spotify üyelik ücretlerinde son durum...