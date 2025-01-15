Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak, açıklama geldi mi?
Netflix'in dizisi Squid Game, yeni sezonuyla izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İlk iki sezonunda milyonlarca kişiyi etkisi altına alan dizi, yayımlanan yeni fragmanıyla heyecanı doruğa çıkardı. İzleyiciler, 3. sezonun yayın tarihini öğrenmek için sabırsızlanırken, fragmandaki ipuçları büyük ilgi gördü. Peki, Squid Game'in merakla beklenen 3. sezonu ne zaman başlıyor? İşte detaylar ve beklenen sezonla ilgili son gelişmeler...
Squid Game hayranlarının bekleyişi yakında sona eriyor. Netflix’in dünya çapında büyük yankı uyandıran yapımı, 3. sezonuyla yeniden gündemde. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilk fragman, yeni sezona dair ipuçları verirken diziseverlerin heyecanını artırdı. İlk iki sezonuyla rekordan rekora koşan Squid Game’in yeni bölümleri için gözler yayın tarihine çevrildi. Peki, Netflix dizisi Squid Game 3. sezon ne zaman seyirciyle buluşacak? İşte merak edilen detaylar...
SQUİD GAME 3. SEZON BEKLENİYOR!
Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı duyurulmuştu.
Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.
HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI
Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.
Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.
SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Netflix’in Kore YouTube kanalı, Squid Game yeni sezon tarihini net bir şekilde ifşaladı.
Paylaşımda, Squid Game’in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak Netflix, durumu fark eder etmez paylaşımı sildi.
Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.
SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?
Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.
Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.
Squid Game 3. sezonun daha önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir hikaye anlatımına ve izleyicileri derinden etkileyen temalara sahip olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun detayları henüz açıklanmasa da hayranlar özellikle Lee Jung-jae’nin performansını merakla bekliyor.