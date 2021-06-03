Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaYANARAK BATIYOR! Son dakika: Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor - Haberler
ABONE OL

Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor!

Sri Lanka açıklarında bulunan konteyner gemisinde 20 Mayıs'ta yangın çıkmış, 25 Mayıs'ta gemide patlama meydana gelmişti. Geminin batmaya başladığı duyurulurken, yük gemisinin çevre felaketine yol açmasından endişelendiklerini ifade etti.

YANARAK BATIYOR! Son dakika: Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor - Haberler
Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo açıklarında yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangının ardından batmaya başlayan kimyasal madde yüklü geminin, bölgede çevre felaketine yol açabileceğinden endişe ediliyor.

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Ordu Sözcüsü Kaptan Indika Silva, deniz kirliliğini en aza indirmek için geminin batmadan önce açığa çekilmeye çalışıldığını belirtti.

Singapur bandıralı MV X-Press Pearl adlı geminin tamamen batması halinde yüzlerce ton yakıtın ve diğer kimyasal maddenin açığa çıkmasından, bunların deniz yaşamını yok etmesinden korkuluyor.

Sri Lanka'nın en iyi korunan sahillerinden bazılarına ev sahipliği yapan Negombo kenti yakınlarındaki kıyı şeridi hali hazırda gemiden kopan parçalarla kimyasal atıklarla kirlenirken, Balıkçılık Bakanlığı, Negombo lagününü ve çevresini korumak için acil durum önlemleri alındığını açıkladı.

Öte yandan, Panadura'dan Negombo'ya uzanan sahil boyunca balık avı durduruldu.

Çevre gönüllüsü Dr Ajantha Perera, yük gemisinin batmasının "en kötü çevre senaryosu" olduğu uyarısında bulunarak, "Tehlikeli maddelerle, nitrik asitle ve diğer tüm şeylerle ve gemideki yakıtla birlikte batarsa, denizin dibini tamamen yok edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Perera, gemi açığa çekilmeden önce gerekli incelemeleri yapmak üzere dalgıçların gönderilmesi gerektiğini de söyledi.

SRI LANKA EN BÜYÜK ÇEVRESEL KRİZLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR

CNN'nin haberinde de yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangının söndürülmesinin ardından batmaya başlayan yük gemisinin, Sri Lanka tarihinin en kötü ekolojik felaketlerinden birine yol açtığı ifade edildi.

Sri Lanka Deniz Çevresi Koruma Kurumu (MEPA),gemideki 1486 konteynerde bulunan tonlarca kimyasal maddenin oluşturduğu kirliliğin, Negombo'dan Dikowita'ya kadar 30 kilometrelik sahil şeridi boyunca plajlara vurmasının beklendiğini bildirdi.

Uzmanlar, tonlarca plastik peletin ve kimyasal atığın, kıyı şeridini ve zengin balıkçılık alanlarını kaplayarak ülkenin on yıllardır maruz kaldığı "en büyük çevresel krizlerinden birine" yol açtığını belirtiyor.

PATLAMAYA GEMİNİN TAŞIDIĞI KİMYASAL MADDELER NEDEN OLMUŞTU

Başkent Kolombo'nun 18 kilometre açığında demirlenmiş Singapur bandıralı "MV X-Press Pearl" konteyner gemisinde 20 Mayıs'ta yangın çıkmış, 25 Mayıs'ta da patlama meydana gelmişti.

Yetkililer, kurtarma ekipleri tarafından 25 kişilik mürettebatın tahliye edildiğini ve patlamaya geminin taşıdığı kimyasal maddelerin neden olduğunu açıklamıştı.

Sri Lanka donanması, Kolombo limanı açıklarındaki geminin daha derin sulara çekilmesi için çalışma başlatıldığını ancak dalgalı denizin ve muson yağmurlarının operasyonu etkilediğini belirtmişti.

Hükümet yetkilileri, vatandaşları bir sonraki duyuruya kadar kıyıdan uzak durmaları konusunda uyarmış, batması beklenen gemiden yayılan ikinci seviye yakıt sızıntısının neden olabileceği hasara yönelik hazırlık başlatıldığını duyurmuştu.

Geminin, 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal maddeler ve kozmetik ürünler taşıdığı belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nikaragua’da muhalefet adayı tutuklandı
DÜNYANikaragua’da iktidar mücadelesi
SON DAKİKA: Togo’daki FETÖ okulları kapatıldı - Haberler
DÜNYATogo’daki FETÖ okulları kapatıldı
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Cezayir, Fransa’dan tüm suçların eksiksiz tanınmasını bekliyor."
DÜNYACezayir, Fransa'nın sömürgecilik dönemiyle ...
SON DAKİKA: Filistinlileri temsil eden bir parti ilk kez İsrail’de hükümete katılacak
DÜNYAİsrailli Araplar, ilk kez hükümette yer alacak
Demir Kubbe için İsrail'e yardım! SON DAKİKA: ABD'li senatörler harekete geçti
DÜNYAİsrail'den ABD'ye 'Demir Kubbe' talebi!
Keşmir’de BJP’li politikacıya saldırı düzenlendi
DÜNYAKeşmir’de üst düzey politikacıya saldırı
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Türklerle mükemmel ilişkilerimiz var
DÜNYA"İlişkilerimiz mükemmel"
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a tebrik! - Haberler
DÜNYABiden'dan Herzog'a tebrik
AB, Türkiye-Mısır diyaloğunu memnuniyetle karşıladı
DÜNYAAB, Türkiye-Mısır diyaloğunu memnuniyetle karşıladı
ABD, Mağrip El-Kaidesi liderinin başına 7 milyon dolar ödül koydu
DÜNYAABD'den Mağrip El-Kaidesi liderinin başına 7 milyon ...