St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmasının oynanmasına sayılı günler kala, St Patrick's - Beşiktaş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakthar Donetsk'e her iki maçta da mağlup olarak yoluna Konferans Ligi'nden devam eden siyah-beyazlılar, rakibini elemesi durumunda play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı yayıncı kuruluşu...
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakthar Donetsk'e elenen Beşiktaş, Konferans Ligi'nde İrlanda temsilcisi St. Patrick's'in rakibi oldu. Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
St Patrick's Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.
İrlanda'ad oynanacak ilk maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Smajc'ın yardımcılıklarını Slovenya'dan David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak.
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabakanın yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.
Bilindiği gibi Beşiktaş'ın hazırlık ve Avrupa maçları HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanmıştı.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş - St Patrick's rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Dolmabahçe'de oynanacak.
TURU GEÇEN PLAY-OFF'A YÜKSELECEK!
Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Temsilcimiz Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.