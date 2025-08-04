UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakthar Donetsk'e elenen Beşiktaş, Konferans Ligi'nde İrlanda temsilcisi St. Patrick's'in rakibi oldu. Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...