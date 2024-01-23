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        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da stajyer öğrencinin feci ölümü! Suntaların altında kaldı! - En son haberler

        Kütahya'da mobilya atölyesinde sunta bloklarının altında kalan öğrenci öldü

        Kütahya'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda 15 yaşındaki bir öğrenci, staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:19 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:28
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        Stajyer öğrencinin feci ölümü! Suntaların altında kaldı
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        Kütahya'da, staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilen 15 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre bir mobilya atölyesinde staj yapan Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9. sınıf öğrencisi Erol Can Yavuz, üzerine sunta bloklarının devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

        Çalışanlar tarafından suntaların altından çıkarılan Yavuz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınarak Gaybiefendi Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne getirilen Yavuz'un cenazesi, kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Yavuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        #Kütahya
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