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Standard Liege - Akhisarspor | CANLI YAYIN

Standard Liege - Akhisarspor maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'DA... Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Standard Liege'e konuk oluyor. Öte yandan Alanyaspor maçından önce göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında... İşte Standard Liege - Akhisarspor maçının tüm detayları

04 Ekim 2018 Perşembe, 21:08 | Güncelleme:

AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... STANDARD LİEGE - AKHİSARSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, ikinci maçında deplasmanda Standard Liege ile karşılaşıyor. Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçından önce göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Ege temsilcisi, Standard Liege karşısında Avrupa'daki ilk golünü atmak ve ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

STANDARD LİEGE: 1 - AKHİSARSPOR: 0 (17' Emond)
(İlk yarı oynanıyor...)

STANDARD LIEGE: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Cimirot, Djenepo, Carcela, Emond

AKHİSARSPOR: Fatih, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Güray, Aykut, Bilal, Barbosa, Josue, Onur, Seleznyov

STAT: Maurice Dufrasne Stadı
HAKEM: Manuel Schuettengruber
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports 2

Akhisarspor'un rakibi Standard Liege'in kadrosunda geçen yıl Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Milos Kosanovic'in yanı sıra Türkiye'de Trabzonspor ve Galatasaray'da mücadele eden Luis Pedro Cavanda yer alıyor. Grubun diğer karşılaşmasında ise Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla'yı konuk ediyor.

TÜRK VE BELÇİKA TAKIMLARI 33. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yarın deplasmanda Standard Liege ile oynayacağı karşılaşma, Avrupa kupalarında Türk ve Belçika futbol takımları arasındaki 33. müsabaka olacak. İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 32 maçın 9'unu Türk, 13'ünü Belçika ekipleri kazandı, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 36 golüne, Belçika ekipleri 50 golle karşılık verdi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden 3 ekibin de gruplarında birer Belçika takımı yer alıyor. Akhisarspor'un bulunduğu J Grubu'nda Standard Liege, Beşitaş'ın bulunduğu I Grubu'nda Genk, Fenerbahçe'nin mücadele ettiği D Grubu'nda ise Anderlecht bu ülkenin temsilcisi konumunda.

Türk ekiplerinden Altay, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor, daha önce Avrupa kupalarında Belçikalı rakipleriyle mücadele etti.

STANDARD LİEGE, TÜRK TAKIMLARIYLA 3 MAÇ YAPTI

Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 3 maça çıkan Standard Liege, bu müsabakalarda mağlubiyet almadı. Belçika temsilcisi 3 müsabakada sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. İlk olarak 1967-1968 sezonu Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşen Standard Liege, Bekçika'da oynadığı ilk maçı 3-2 kazanırken, rövanşta 0-0'lık beraberlikle adını ikinci tura yazdırdı. Standard Liege, 2004-2005 sezonu UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'la birlikte yer aldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlılarla İstanbul'da yaptığı tek maçta 1-1 berabere kaldı.

 

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