Stanimir Stoilov: 5-6 tane çok net fırsattan yararlanamadık

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın ilk yarısında daha taktiksel bir oyun oynadıklarını ve rakiplerine fırsat vermediklerini vurguladı.

"5-6 TANE ÇOK NET FIRSATTAN YARARLANAMADIK"

Karşılaşma öncesinde futbolcularını uyardığını aktaran Stoilov, "Hatta son dakika kaleciden dönen bir top var. Orada 3 metreden Bokele'nin kaçırdığı bir gol var. Burada golü bulabilirdik. İkinci yarıdaysa ben maçtan önce de belirtmiştim. Yapılan hatalarda hemen rakibin cezalandırma potansiyeli olduğunu ve gerçekten böyle oldu. 2-0'dan sonra çok fazla fırsat yakaladık ve gol bulmaya çalıştık. Çok da güzel bir gol bulduk ama bunun dışında 5-6 tane çok net fırsattan maalesef yararlanamadık. Burada o sonuçlandırmalardaki sıkıntılarımız maalesef devam ediyor. Trabzonspor gibi bir takıma karşı hata yapmamanız gerekiyor ve bulduğunuz fırsatları kesinlikle değerlendirmelisiniz. Fakat bunda maalesef başarılı olamadık." diye konuştu.

Stoilov, sonuna kadar mücadeleyi sürdürdüklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

Takıma kaç oyuncu transfer etmeyi planladıklarına ilişkin soruya Stoilov, "hücum hattına en az 3 yaratıcı, fark yaratacak oyuncu eklemeleri gerektiğini" sözlerine ekledi.