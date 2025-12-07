Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Stanimir Stoilov: 5-6 tane çok net fırsattan yararlanamadık - Beşiktaş Haberleri

        Stanimir Stoilov: 5-6 tane çok net fırsattan yararlanamadık

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "5-6 tane çok net fırsattan yararlanamadık" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 23:50 Güncelleme: 07.12.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "5-6 tane çok net fırsattan yararlanamadık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın ilk yarısında daha taktiksel bir oyun oynadıklarını ve rakiplerine fırsat vermediklerini vurguladı.

        "5-6 TANE ÇOK NET FIRSATTAN YARARLANAMADIK"

        Karşılaşma öncesinde futbolcularını uyardığını aktaran Stoilov, "Hatta son dakika kaleciden dönen bir top var. Orada 3 metreden Bokele'nin kaçırdığı bir gol var. Burada golü bulabilirdik. İkinci yarıdaysa ben maçtan önce de belirtmiştim. Yapılan hatalarda hemen rakibin cezalandırma potansiyeli olduğunu ve gerçekten böyle oldu. 2-0'dan sonra çok fazla fırsat yakaladık ve gol bulmaya çalıştık. Çok da güzel bir gol bulduk ama bunun dışında 5-6 tane çok net fırsattan maalesef yararlanamadık. Burada o sonuçlandırmalardaki sıkıntılarımız maalesef devam ediyor. Trabzonspor gibi bir takıma karşı hata yapmamanız gerekiyor ve bulduğunuz fırsatları kesinlikle değerlendirmelisiniz. Fakat bunda maalesef başarılı olamadık." diye konuştu.

        Stoilov, sonuna kadar mücadeleyi sürdürdüklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

        Takıma kaç oyuncu transfer etmeyi planladıklarına ilişkin soruya Stoilov, "hücum hattına en az 3 yaratıcı, fark yaratacak oyuncu eklemeleri gerektiğini" sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?