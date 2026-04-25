        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Avrupa hedefimizin peşinden koşmaya devam etmeliyiz

        Stanimir Stoilov: Avrupa hedefimizin peşinden koşmaya devam etmeliyiz

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Antalyaspor maçının ardından, "En önemlisi tüm Göztepe ailesi olarak hep beraber olmamız ve son maçımıza kadar bu birlikteliğimizle hayalimizin, Avrupa hedefimizin peşinden koşmaya devam etmemizdir. Beraber olursak bunu kesinlikle başaracağımıza inanıyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 23:42 Güncelleme:
        Stoilov Avrupa hedefine dikkat çekti!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu.

        "KAZANMAYI HAK ETTİK"

        Maça iyi başladıklarını ve takımın duygusal olarak yeniden toparlandığını vurgulayan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Hızlı bir şekilde ilk golün ardından ikinci golü bulduk. Sonrasında yakaladığımız başka gol pozisyonları da oldu. Maçın ikinci yarısına aynı tempoyla başladık ve pozisyonlar bulmaya devam ettik. Oyunun bu bölümünde üçüncü golü de bulmamız gerekiyordu ancak çok fazla fırsat kaçırdık. Son on dakikada rakibimizin yakaladığı pozisyonlar da var. Bizim adımıza iyi bir maç olduğunu düşünüyorum; çünkü son maçlarda oyuncularım duygusal anlamda eksik kalmışlardı. Bugün ise bu duygularımız geri geldi. Her zaman bu duygularla ve hırsla oynamamız gerekiyor. Bu yüzden, maçın geneline baktığımızda kazanmayı kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        "AVRUPA HEDEFİMİZİN PEŞİNDEN KOŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

        Takım içindeki birlikteliğin ve sahaya yansıtılan mücadelenin önemine dikkat çeken Stoilov, "En önemlisi tüm Göztepe ailesi olarak hep beraber olmamız ve son maçımıza kadar bu birlikteliğimizle hayalimizin, Avrupa hedefimizin peşinden koşmaya devam etmemizdir. Beraber olursak bunu kesinlikle başaracağımıza inanıyorum. Maçtan önce bazı sıkıntılarımız vardı ama forma giyen oyuncular bu sıkıntıları sahada çözdüler. Oyuna sonradan girip katkı sağlamak zordur ama bugün oynayan herkes her şeyini verdi. Göztepe'nin kazanması için bütün oyuncular önemli bir mücadele sergiledi ve bu durumdan oldukça tatmin oldum. Bence en önemli şey, bugünkü yüksek enerjimizi ve hırsımızı ligin sonuna kadar diğer maçlara da yansıtabilmemizdir. Son maçlarda uzatmalarda yediğimiz goller nedeniyle çok fazla puan ve zaman kaybettik; bu bizim adımıza çok üzücüydü ancak burada kaybettiklerimizin telafi edileceğini düşünüyorum. Bizim için en mühimi, sonuna kadar hep beraber mücadelemizi sürdürmemiz ve hayalimizin peşinden koşmamızdır. Ayrıca Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın ya da Trabzonspor'un kazanmasını umuyorum. Zaten onlar ligde de ön sıralarda bulunan takımlar, o yüzden bu durum açıkçası sürpriz değil" şeklinde konuştu.

        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        Bolu'da dehşet: aylık bebeğini öldürdü
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        Kapı önünde şüpheli anlar
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Telefon dolandırıcıları kıskıvrak
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım