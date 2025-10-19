Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Bugün kaybetmeyi hak etmedik - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Bugün kaybetmeyi hak etmedik

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Corendon Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kaybetmeyi hak etmedik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 20:18 Güncelleme: 19.10.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bugün kaybetmeyi hak etmedik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

        "BUGÜN KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

        Stoilov, "Öncelikle Alanyaspor’u tebrik etmek istiyorum. Bence bugün kaybetmeyi hak etmedik. İlk yarıda çok fazla fırsat yakaladık ama maalesef bunları değerlendiremedik. Aynı zamanda rakibe de kalemizde tehlikeli bir fırsat vermedik. 60. dakikadan sonra duran toplarda bazı sıkıntılar yaşamaya başladık ve bununla birlikte özellikle son dakikalarda savunmada bazı hatalar yaptık. Çünkü oyuncularımız oyunun bu bölümünde yorulmuşlardı. Özellikle hücum oyuncularımız çok fazla yorulmuştu ve takım halinde savunma anlamında hatalar oluşmaya başladı. Değişiklik yapmak adına elimizde çok fazla opsiyonumuz yoktu. Çünkü böyle maçlarda, özellikle son 20 dakikada yapacağınız beş oyuncu değişikliğine baktığınızda, bu değişiklikler gerçekten maçın gidişatını etkileyebilir. Özellikle ön alanda, forvet oyuncularında yapacağınız değişikliklerle maçı kazanabilirsiniz’’ diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        İsrail, Gazze'ye yardımları durdurdu!
        İsrail, Gazze'ye yardımları durdurdu!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum