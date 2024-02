'Star Wars: A New Hope In Concert' Zorlu PSM'ye geliyor

'Star Wars: A New Hope In Concert' Zorlu PSM'ye geliyor

'Star Wars: A New Hope In Concert' Zorlu PSM'ye geliyor Star Wars efsanesini başlatan 'A New Hope' filmi, Şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası eşliğinde 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'nde Zorlu PSM'de gösterilecek.

