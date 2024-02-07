'Star Wars: A New Hope In Concert' Zorlu PSM'ye geliyor
Star Wars efsanesini başlatan 'A New Hope' filmi, Şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası eşliğinde 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'nde Zorlu PSM'de gösterilecek.
Unutulmaz hikâye anlatımı, ikonik karakterleri, eşsiz özel efektleri ve etkileyici müzikleriyle tüm dünyada izleyicilere ilham veren Star Wars efsanesinin ilk filmi “A New Hope”, Şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası’nın yorumlayacağı müziklerle Zorlu PSM’de olacak. 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü’nde Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlik sinemayla müziği buluşturacak.
Star Wars hayranları, efsaneyi başlatan “A New Hope” filmini Star Wars dünyasının müziklerini besteleyen ve En İyi Orijinal Müzik Dalı'nda Akademi Ödülü kazanan efsane besteci John Williams'ın eserlerinin senfonik orkestra eşliğindeki canlı performansıyla izleme şansı bulacak.