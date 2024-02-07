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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Star Wars: A New Hope In Concert' Zorlu PSM'ye geliyor

        'Star Wars: A New Hope In Concert' Zorlu PSM'ye geliyor

        Star Wars efsanesini başlatan 'A New Hope' filmi, Şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası eşliğinde 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'nde Zorlu PSM'de gösterilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 00:12 Güncelleme: 07.02.2024 - 00:12
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        'Star Wars: A New Hope In Concert' geliyor
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        Unutulmaz hikâye anlatımı, ikonik karakterleri, eşsiz özel efektleri ve etkileyici müzikleriyle tüm dünyada izleyicilere ilham veren Star Wars efsanesinin ilk filmi “A New Hope”, Şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası’nın yorumlayacağı müziklerle Zorlu PSM’de olacak. 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü’nde Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlik sinemayla müziği buluşturacak.

        Star Wars hayranları, efsaneyi başlatan “A New Hope” filmini Star Wars dünyasının müziklerini besteleyen ve En İyi Orijinal Müzik Dalı'nda Akademi Ödülü kazanan efsane besteci John Williams'ın eserlerinin senfonik orkestra eşliğindeki canlı performansıyla izleme şansı bulacak.

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        #Zorlu PSM
        #star wars
        #Star Wars: A New Hope In Concert
        #İstanbul Film Orkestrası
        #Biletinial

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