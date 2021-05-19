Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKripto Para
ABONE OL

Starbase (STAR) Coin nedir? STAR Coin kaç dolar? İşte Starbase Coin hakkında

Kripto paraların hayatımıza girmesiyle pek çok birim de ortaya çıktı. Son zamanlarda popülerleşen konularından biri olan Kripto para piyasasında çok fazla farklı coin bulunuyor. Günün en çok aranılan arasında da Starbase (STAR) Coin eklendi. İşte STAR Coin hakkında merak edilenler haberimizde...

Starbase (STAR) Coin nedir? STAR Coin kaç dolar? İşte Starbase Coin hakkında

Starbase (STAR) Coin nedir? Sorusu Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın Starbase coin paylaşmasının ardından yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Paylaşım sonrasında starbase coin'de büyük bir yükseliş yaşandı. İşte Starbase Coin hakkında detaylar...

STARBASE COİN NEDİR?

Twitter'dan paylaşım yapan Elon Musk, SpaceX fırlatma merkezlerinin bulunduğu Teksas'taki kasabaya yeni isim önermişti.

Musk, Boca Chica Village'ın adının Starbase (Yıldız üssü) olarak değiştirilmesini teklif etti. Musk paylaşımında, "Oradan Mars'a, dolayısıyla yıldızlara" ifadelerini kullandı.

SpaceX'in yeni nesil Starship fırlatma araçları Boca Chica Village'dan fırlatılıyor. Starship araçları henüz test aşamasında ama Elon Musk amacına ulaşırsa, "SpaceX, Starship'i, Starbase'den fırlattı" deme şansına sahip olacak.

Musk'ın ilgili isim değişikliği için resmi başvuru yapmadığı belirtildi. Cameron County hakimi Eddie Trevine Jr., "SpaceX ve Elon Musk bunu yapmak istiyorlarsa, yasalara uymak zorundalar. Cameron County, yasaya uygun başvuruları değerlendirecek" dedi.

STARBASE COİN KAÇ DOLAR?

Starbase coin şu saatlerde 0.4468 işlem görüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ethereum kaç TL, kaç dolar? Ethereum (ETH) nedir, nasıl alınır?
KRİPTO PARAEthereum nedir, nasıl alınır?
Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin (DOGE) kaç TL, kaç dolar?
KRİPTO PARADogecoin nedir, nasıl alınır?
MATIC Coin nedir, MATIC Coin kaç dolar? İşte Polygon hakkında merak edilenler...
KRİPTO PARAMATIC Coin nedir?
Coin yakmak nedir? Coin yakmak, BTFD ne demek?
KRİPTO PARACoin yakmak nedir?