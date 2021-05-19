Starbase (STAR) Coin nedir? Sorusu Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın Starbase coin paylaşmasının ardından yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Paylaşım sonrasında starbase coin'de büyük bir yükseliş yaşandı. İşte Starbase Coin hakkında detaylar...

STARBASE COİN NEDİR?

Twitter'dan paylaşım yapan Elon Musk, SpaceX fırlatma merkezlerinin bulunduğu Teksas'taki kasabaya yeni isim önermişti.

Musk, Boca Chica Village'ın adının Starbase (Yıldız üssü) olarak değiştirilmesini teklif etti. Musk paylaşımında, "Oradan Mars'a, dolayısıyla yıldızlara" ifadelerini kullandı.

SpaceX'in yeni nesil Starship fırlatma araçları Boca Chica Village'dan fırlatılıyor. Starship araçları henüz test aşamasında ama Elon Musk amacına ulaşırsa, "SpaceX, Starship'i, Starbase'den fırlattı" deme şansına sahip olacak.

Musk'ın ilgili isim değişikliği için resmi başvuru yapmadığı belirtildi. Cameron County hakimi Eddie Trevine Jr., "SpaceX ve Elon Musk bunu yapmak istiyorlarsa, yasalara uymak zorundalar. Cameron County, yasaya uygun başvuruları değerlendirecek" dedi.

STARBASE COİN KAÇ DOLAR?

Starbase coin şu saatlerde 0.4468 işlem görüyor.